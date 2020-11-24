ننشر جدول أعمال اجتماع مجلس نقابة المحامين السبت المقبل

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا يوم السبت المقبل الموافق 28/11/2020، في الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
وأوضح حسين الجمال الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع سينظر في جدول الأعمال الآتي:
أولًا: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
ثانيًا: النظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.
ثالثًا: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية ، وما يستجد من أعمال.
من جانب اخر أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تأجيل لقائه الذي كان مقررا له اليوم الثلاثاء مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.
وأوضح إخطار الإرجاء، أنه لظرف طارئة متعارضة استجدت يستأذنكم النقيب في إرجاء اللقاء الذي كان مرتبا مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.
وأضاف: أنه سوف يخطركم النقيب في القريب بموعد أخر لهذا اللقاء.
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