نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الأطباء يلتقى أمين الزمالة المصرية لحل مشاكل الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من أجل حل المشكلات الخاصة بأطباء الزمالة أجتمع فى مقر الزمالة المصرية بأكاديمية الأميرة فاطمة كلًا منا.د حسين خيرى نقيب أطباء مصر ود. ابراهيم الزيات عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية مع كلًا من ا.د مجدى الصيرفى أمين عام الزمالة المصرية ود. عبد السلام الأمين العام المساعد الزمالة المصرية.



تم خلال اللقاء التفاهم وحل بعض المشاكل المتعلقة بالأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية وأهمها مشكلة إخلاء طرف الزملاء بالمستشفيات التعليمية للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية بعد أن تواصل د. مجدى الصيرفى مع د. محمد فوزى رئيس هبئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.



حيث تم إعادة النظر ومراجعة مجموعة من الطلبات والمشاكل الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية مع بعض الأطباء فى بعض المستشفيات.



وتم الإتفاق على فتح إتصال مباشر بين النقابة العامة للأطباء وبرنامج الزمالة المصرية بتخصيص أحد المسؤولين ببرنامج الزمالة ليكون على إتصال مفتوح مع د. ابراهيم الزيات مقرر اللجنة النقابية الوزارية بالنقابة العامة للأطباء.



استمرارًا للتعاون بين النقابة العامة للأطباء وبرنامج الزمالة المصرية للوصول إلى حلول سريعة وإزالة أى عوائق تخص الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية.