قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريباً عمليا لمجابـهة الأزمات والكوارث

و تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة وتوفير أماكن إيواء للمتضررين من تلك الأزمة وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمجتمع المدنى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفى ذات السياق تم إختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة (10كم) لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات، كما إشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظتين والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك التدريب للوقوف على مدى إستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين من مختلف الأجهزة المعنية وصقل مهاراتهم، وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظتين وكيفية التنسيق على إستخدام الإحتياطيات المتاحة لمحافظات الجوار والقوات المسلحة حال الطلب.

وفى نهاية المشروع بالمحافظتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.