الرئيس يستجيب لحالة "عزيزة" ويوجه بعلاجها.. وشقيقها: "السيسي نصير الغلابة"

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج السيدة "عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولى وزارة الصحة والسكان بعلاجها، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

"عزيزة" ابنة مركز الباجور بالمنوفية، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذى أصابها.

ومن جانبه، قال محمود شقيق السيدة عزيزة، إنه فوجئ باتصال من مسئولى وزارة الصحة، وأبلغوه باستجابة مؤسسة الرئاسة بعلاج شقيقته ونقلها لأحد المستشفيات بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن "عزيزة " تعانى من مرض داء الفيل، بعد وفاة زوجها فى حادث قطار، وأنها تعانى من عدة جلطات فى رجلها، مؤكدا أن استجابة الرئيس كان بمثابة طوق نجاة لشقيقته ورجوعها للحياة مرة أخرى.

وقال شقيق السيدة: "شكرا يا سيادة الرئيس وربنا يباركلك فى عيالك وينجيك ويحميك ويكفيك شر ولاد الحرام".

كما أكد أن الفرحة عمت أرجاء المنزل، بل القرية بالكامل، مضيفا: "كل الدعم ليك يا ريس، وربنا يبارك فى صحتك، وتحيا مصر تحيا مصر"، و"الرئيس السيسى نصير الغلابة"، وأضاف أن الرئيس هو الداعم الأول لسيدات مصر، وإنسانيته تسبق أى شىء.

كما أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن وصول السيدة "عزيزة"، الى مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك لبدء العلاج طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه يجرى حاليا بدء عمل الفحوصات اللازمة لعلاج الحالة.