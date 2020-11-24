متحدثا عن تحويل التحديات إلى فرص.. أبو العينين ضيفا على «سكاي نيوز» غدا

تستضيف فضائية "سكاي نيوز" عربية، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في أولى الجلسات الحوارية ضمن برنامج "ترند واتش" المعنيّ بمستجدات الأحداث العربية والعالمية على مدار الساعة.
ويستعرض "أبو العينين"، خلال اللقاء، أهم الأحداث التي شهدها عام 2020، وتأثيراتها المتوقعة على العام الجديد، كما يتحدث عن كيفية تحويل التحديات إلى فرص.
يُعرض البرنامج على فضائية "سكاي نيوز" غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة الثانية وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
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