مصر للطيران تشغل خطا مباشرا بين المجر والغردقة بأحدث طائراتها

أعلنت مصر للطيران، عضو تحالف "ستار"، بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر.

كان ذلك في ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

وأكدت مصر للطيران أنه من المُخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم على الرحلات بين بودابست والقاهرة أو الغردقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات من دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.