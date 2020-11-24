نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية بهذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأربعاء يسود طقس لطيف على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء فيما يكون مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة أمطار متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) وأمطار متوسطة الي غزيرة تكون رعدية احيانا علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية-البحيرة-المنوفيه-الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون احيانا رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية- السلوم-رشيد-بلطيم-رفح-دمياط-العريش-مطروح" وأمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم-بني سويف -المنيا)، كما تكون الرياح نشطة أحيانا علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

