الأمم المتحدة ترحب بحوار الأطراف الليبية الثلاثة في طنجة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المسئولة عن الدعم في ليبيا ترحيبها بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفه مدينة طنجة المغربية، معتبرة أن اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبا بها.

وجددت بعثة الأمم المتحدة، خلال بيان منشور، دعمها لوحدة مجلس النواب، وأعربت عن أملها بأن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وكان الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي قد انطلق أمس، في مدينة طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب من شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وبحث رئيس مجلس الدولة بليبيا خالد المشري اليوم في طرابلس مع السفيرَ الألماني لدى ليبيا "أوليفر أوفتشا" مسارات الحوار السياسي وسبل إنجاحها.