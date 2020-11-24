الجيش الإثيوبي يطوق "تيجراي" على بعد 50 كيلو.. والإقليم يرد بالصواريخ

أكد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، أن القوات الاتحادية طوقت "ميكيلي" عاصمة إقليم تيجراي، وانتشرت على بعد 50 كيلومترًا، استعدادًا لما وصفته الحكومة بعملية الإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقال رضوان حسين، المُتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم لـ رويترز في رسالة نصية إن قوات تيجراي أطلقت صواريخ على بحر دار عاصمة إقليم أمهرة المجاور الذي تدعم سلطاته هجوم القوات الاتحادية.
من جهته، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن المرحلة الثانية من عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا قد اكتملت بنجاح.
وأوضح أن العملية قد دخلت المرحلة النهائية والحاسمة.
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ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي سكان "ميكيلي" عاصمة تيجراي إلى لعب دور رئيسي من خلال التضامن مع الدفاع الوطني، وتقديم المجرمين إلى العدالة.
كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي دمّرت مطارًا في مدينة " أكسوم " بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام، وقالت الحكومة إن أبي أحمد كرر مرارًا أنه يستهدف فقط قادة ومُنشآت الجبهة الشعبية بهدف استعادة القانون والنظام بعد التمرّد على القوات الاتحادية، نافية استهداف المدنيين.
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