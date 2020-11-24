بلال حبش: انتظام التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقاعد الفردية لانتخابات النواب

تابع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، برفقة الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، انتظام عملية التصويت بكل اللجان في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري "ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة،من بينها بني سويف.

جاء ذلك خلال متابعتهم صباح اليوم لأعمال فتح اللجان وسير عملية التصويت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولاً بأول.

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كما أكد" حبش" على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية التي تتابع توافر التسهيلات اللازمة ، مطالبا بسرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع باللجان ، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل