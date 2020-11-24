إصابة أيمن عبدالعزيز المدرب العام للزمالك بفيروس كورونا

أصيب أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق، والقائم بأعمال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان أيمن قد أجرى مسحة طبية مع الفريق من أجل التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتعويض غياب مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الذي أصيب هو الآخر بفيروس كورونا.
وقام أيمن عبد العزيز بعزل نفسه في المنزل ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج كي يتماثل للشفاء على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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من جانبه قال أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، والشقيق الأكبر لأيمن عبد العزيز أن حالة شقيقه مستقرة ويخضع لفترة عزل منزلي ويخضع البروتوكول الطبي للفيروس وقام بعمل أشعة على الصدر وحالته مستقرة دون أعراض خطيرة تظهر عليه.
ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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