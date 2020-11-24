إصابة أيمن عبدالعزيز المدرب العام للزمالك بفيروس كورونا

أصيب أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق، والقائم بأعمال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان أيمن قد أجرى مسحة طبية مع الفريق من أجل التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتعويض غياب مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الذي أصيب هو الآخر بفيروس كورونا.

وقام أيمن عبد العزيز بعزل نفسه في المنزل ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج كي يتماثل للشفاء على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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