‏تأجيل محاكمة 10 عناصر إرهابية بتهمة "تحالف الشرعية الإرهابي"

ررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، تأجيل محاكمة 10 متهمين بتنظيم جماعة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، وحرق عدد من سيارات الشرطة، لجلسة 29 ديسمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. وأضحت التحقيقات أن المتهمين هم" محمود. م"، هارب، و "مختار.ر"، محبوس، و"عبد الله.ج"، محبوس، و "عبده. ع"، و " محمد. ط"، و " محمد .ع"، هارب، و "محمد.ع"، هارب، و"محمد.ع"، و "أحمد.ي"، و"محمود.م".

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثانى، تهمة تولى وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل القانون والعمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتهما لتحقيق أغراضهما، بأن تولى المتهم الأول قيادة الجماعة المسماة " تحالف دعم الشرعية"، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، بينما تولى المتهم الثانى إدارة إحدى المجموعات النوعية المنبثقة عن تلك الجماعة.

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والتى تقوم بالتنسيق مع الجماعة الأولى لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة المصرية، كما اشترك المتهمان مع باقى المتهمين من الثالث للسابع، فى التحريض على حرق عدد من مركبات الشرطة تنفيذا لغرض إرهابى، بأن قام المتهم الأول حال وجوده خارج مصر بإمداد المتهمين بالأموال والعتاد لإتمام جريمتهم.

