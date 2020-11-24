خلال اتصال هاتفي بماكرون وميركل: حمدوك يسعى لسلام بين إثيوبيا وتيجراي.. وحلًا لمصر بشأن سد النهضة

نقلت وكالة الأنباء السودانية، تفاصيل الاتصال الهاتفي، بين الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية لمناقشة أوضاع اللاجئين الإثيوبيين الذين ظلوا يتدفقون عبر الحدود السودانية في أعقاب اندلاع الأزمة الإثيوبية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب التغراي شمالي إثيوبيا.

وعبر الجانبان السوداني والألماني عن بالغ قلقهما على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون وتوقعات تفاقمها مع دخول فصل الشتاء، وأكّدا خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الإثيوبيين.

وتناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية من بينها قضية سد النهضة، حيث أمّن الطرفان على ضرورة الوصول لاتفاق عادل يراعي مصالح الدول الثلاث، وأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة.

كما بحث الجانبان الانتقال الديمقراطي في السودان خاصةً ملف السلام الذي يُعد أحد أولويات التحول الديمقراطي والفترة الانتقالية والذي قطع شوطاً طويلاً باتجاه السلام الشامل والمستدام والاستقرار الذي ينعكس بصورة إيجابية على مُجمل الأوضاع في البلاد.

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