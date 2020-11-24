تحيا مصر ينشر كواليس لقاء مجلس السيادة السوداني مع "الرهيد" بشأن اتفاق "جوبا"

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حرص الدولة على تنفيذ إتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور.

وأكد إبراهيم آدم محمود الرهيد، الأمين العام لقيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان.

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