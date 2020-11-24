ياسمين صبري تثير الجدل بسبب خضوعها لعملية تجميل "صور"

أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة واسعة من الجدل في أحدث ظهور لها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، بعدما لاحظ عدد كبير من الجمهور تغير ملامحها بشكل واضح.

ياسمين صبري



ظهرت "ياسمين" في صورة "سيلفي" لتبرز ملامح وجهها من خلالها، ليتفاعل معها العديد من المتابعين حول التغير الذي حدث لها.

تحيا مصر رصد عدد من التعليقات التي أشارت إلى أن ياسمين صبري خضعت لعملية تجميل لتغير ملامحها مؤخرًا، قائلين: "انتي قلبتي علي جورجينا زوجة رونالدو"، وعلق أخر قائلًا: "اهم حاجة متغيريش حاجة في الشاسية والموتور".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.

