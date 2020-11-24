غدًا.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية وإجازة للمديريات الخدمية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر، بالمدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى الطلاب والمعلمين.
كما قرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدًا، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وتتمثل المديريات في التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.
ويستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.
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وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
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