إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولى كان مخصصا لمناقشة أزمة إقليم تيجراى

قالت وسائل إعلام دولية، أنه تم إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولى كان مخصصًا لمناقشة النزاع فى إقليم تيجراى الإثيوبى، اليوم الثلاثاء مصادر دبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الامن كان مقررا الثلاثاء لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي الاثيوبي بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع بمنطقة تيجراى الانفصالية الإثيوبية، بطلب من تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وجرينادين".

وقالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن عددا كبيرا من عناصر جبهة تحرير تيغراي شرع في الاستسلام.

وأوضح فريق الطوارئ الإثيوبية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العديد من القوات الخاصة والمليشيات التابعة للجبهة شرعت في الاستسلام أنفسهم لقوات الدفاع استجابة لدعوة الحكومة بالتسليم خلال 72 ساعة عبر إقليم عفار شرق إقليم تيغراي.

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وعلى خلفية الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية فى إثيوبيا وإقليم تيجراى الشمالى، أعربت جماعات حقوقية عن قلقها، عندما حذر الجيش الإثيوبى المدنيين فى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى، من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل الهجوم للقضاء على زعماء الإقليم.