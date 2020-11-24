ملك البحرين مهنئًا عادل العسومي برئاسة البرلمان العربي: عليكم نصرة قضايا الأمة

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، عادل العسومي، عضو مجلس النواب البحريني، رئيس البرلمان العربي، في قصر الصخير لتهنئته عقب انتخابه رئيسا للبرلمان العربي.

وأكد ملك البحرين، على الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وبناء جسور التعاون بين الشعوب العربية وشعوب العالم.

وهنأ الملك العسومي على الثقة التي أولوه إياها أعضاء البرلمان العربي، والتي تعكس ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءات وخبرات مشهودة لتولي مختلف المناصب والمسئوليات على المستوى العربي والدولي، منوهًا بجهوده الطيبة في خدمة العمل البرلماني البحريني والعربي في مختلف المحافل الدولية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة والداعمة التي يقفها دائماً البرلمان العربي رئيساً وأعضاءً تجاه مملكة البحرين، مؤكداً أنها محل تقدير واعتزاز.

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من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من إشادة وتقدير، وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل البرلماني العربي المشترك، وأكد سعيه الدائم لتعزيز الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة العربية.