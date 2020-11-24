ننشر أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف "الأجر مقابل العمل".. المجموعة السادسة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة ” نظام الأجر مقابل عمل " المجموعة السادسة " للتعاقد، على النحو التالي :



المجموعة السادسة

وظيفة مهندس عمارة :

1 ندى عبد العزيز أمين أحمد المجموعة السادسةوظيفة مهندس عمارة :1 ندى عبد العزيز أمين أحمد الوادي الجديد

وظيفة مهندس مدني : 1 أحمد جميل صلاح سليمان أسوان

وظيفة مهندس اتصالات :

م

1عبد العزيز شعبان محمد الوادي الجديد 2 ثناء محمد أحمد ضحاوي الوادي الجديد

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات : 1خالد صلاح أحمد الدناصورى المنوفية 2 أحمد عصام سليمان الجيزاوي كفر الشيخ

وظيفة سائق : 1عنتر صبري أحمد زيد الوادي الجديد 2 محمد موسى عبد الله منصور

الوادي الجديد 3 محمود زكي عبد العاطي محمود أسوان ودعت وزارة الأوقاف، الناجحين إلى استيفاء الأوراق التالية : 1 ـ أصل المؤهل الدراسي . 2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) . 3 ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها . 4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية . 5 ـ عدد (4 ) صور شخصية . 6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين . 7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين . 8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي . وطالبت وزارة الأوقاف، الناجحين بالحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام الوزارة – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه . اقرأ أيضًا..وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي



وأكدت وزارة الأوقاف، أنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .

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