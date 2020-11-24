غداً.. تعطيل الدراسة بـ5 محافظات.. والأرصاد توجه بارتداء الملابس الشتوية

قرر محافظوا محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، 25 نوفمبر، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، المتوقعة حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الأربعاء سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعور بالتقلبات الجوية بدأ خلال الأسبوعين الماضيين وشهدنا أكثر من حالة جوية.

وأشارت إلى بداية الطقس غير المستقر ستكون يومي الأربعاء والخميس وتشهد أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد والسلوم والضبعة وبورسعيد ورفح.

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ولفتت إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الوجه البحري ورعدية على بعض المناطق خاصة شمال الوجه البحري كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية. ولفتت إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الوجه البحري ورعدية على بعض المناطق خاصة شمال الوجه البحري كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية. وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة ستشهد يوم الأربعاء والخميس أمطار متوسطة وأمطار خفيفة على شمال الصعيد. وأضافت، أن الجو يعاود للتحسن بداية من الجمعة وسوف تنعدم فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن يومي الأربعاء والخميس المقبلين سيكون هناك نشاط رياح إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة وخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر إضافة لاختفاء أشعة الشمس معظم أوقات النهار. ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية لا سيما الأطفال وكبار السن. إقرأ أيضًا.. وزيرة الصحة: مصر تتعاون مع كافة دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها (بيان)



واستكملت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض محافظات الساحل الشمالي قد تشهد سقوط الثلوج حبات برد.