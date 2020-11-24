غدا.. تعطيل الدراسة وإجازة بالمصالح الحكومية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.





وقرر الشريف، بحسب بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها إجازة أيضَا، وهى "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطرى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى". ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل و"النوبتجيات"، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات. وأهاب محافظة الإسكندرية، بالمواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لا بد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

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