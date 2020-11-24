رئيسة سنغافورة تشيد بجهود السيسى فى نشر ثقافة التعايش والسلام بين المجتمعات

جدة - نرمين السيد - وأعقب ذلك اجتماع لرئيسة الجمهورية مع السفير المصرى، نقل لها خلاله تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا تكليفه بدفع وتنمية العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها وبالتركيز على مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وذلك بالبناء على زيارة الرئيس الأخيرة لسنغافورة، مبرزا اهتمام المسؤولين فى مصر بنقل الخبرة والتجربة السنغافورية فى شتى المجالات، والعمل على الاستفادة من موقع مصر كمدخل لإفريقيا فى تنمية الاستثمارات السنغافورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبها أعربت رئيسة سنغافورة، عن تقديرها للرئيس السيسى وجهوده فى نشر ثقافة التعايش والسلام بين المجتمعات المختلفة، وثمنت التعاون مع الأزهر الشريف ودوره كمنارة الإسلام المعتدل فى العالم.

كما أشادت بما تشهده مصر من تنمية فى جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية، متمنية أن تشهد فى ضوئها العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية.