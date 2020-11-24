وزيرة الصحة : نتعاون مع كل الدول فى مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها لليوم الثانى على التوالى بورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبى، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات.

وأكدت الوزيرة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 105 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

وأضافت الوزيرة أنه يتم تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أشارت إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.

وقالت إنه تم التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك، ضمن خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا، لبدء خط إنتاج جديد فى تصنيع اللقاحات، فضلاً عن التوسع فى المعامل المركزية لتصل إلى 60 معملاً متخصصاً على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أنه تم تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر، وتطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بخلاف استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

ولفتت الوزيرة إلى استمرار متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، فى إطار تحسين الصحة العامة للمواطنين فى مواجهة فيروس كورونا، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة "ضغط، قلب، سكر"، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزيرة أن مصر تعاونت مع دول العالم فى مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والمشاركة فى إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض من الدول تمهيداً لتصنيع لقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة لأجل الإنسانية.

كما استعرضت الوزيرة الوضع الوبائى لدول إقليم الشرق المتوسط EMRO، موضحةً عددا من الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة على الصعيدين المحلى والدولى، فبالنسبة للصعيد المحلى تم تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتلال الكلوى والتى فحصت 21 مليون مواطن فوق سن الـ40، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أزمات قومية، وعرض تقارير أسبوعية على دولة رئيس الوزراء للوقوف على آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا، مؤكدةً أنه تم التنسيق مع كل من الوزارات المعنية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة توازن بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوضع الوبائى.

أما فيما يخص التعاون على الصعيد الدولى، فأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق والتعاون مع عدة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولى للقاح والتطعيم “GAVI” على مرحلتين، مرحلة ما قبل جائحة كورونا، وتتمثل فى إرسال بعثات تقصٍّ من منظمة الصحة العالمية لتقييم سيرالعمل بالمبادرات الرئاسية والتفاوض مع التحالف الدولى للقاح والتطعيم “GAVI” لتوفير العقار الخاص بفيروس سى بأقل سعر، والمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وإرسال البعثات الطبية للخارج لكسب الخبرات تمهيداً للتصنيع.

أما المرحلة الثانية فهى منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتتمثل فى إجراء التجارب الإكلينيكية، وزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمصنع 60 بفاكسيرا للوقوف على جاهزية المصنع لتصنيع اللقاح، والتعاون مع منظمة جافى لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليته، فضلا عن التعاون مع شركتى سينوفارم وسينوفاك لإنتاج اللقاح فور ثبوت فاعليته.