صور.. رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى تستقبل سفير مصر

جدة - نرمين السيد - التقى محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، اليوم الثلاثاء، برئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى ميمى كوديلى، لبحث سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وكيفية البناء على زيارتها الناجحة للقاهرة فى فبراير 2019، والتى تم خلالها إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية.





وأعرب حيدر، عن ترحيب السفارة بتلبية دعوة البرلمان الألبانى لترتيب زيارة من الجانب المصرى فى أقرب وقت، بعد الانتهاء من ظروف جائحة كورونا. كما هنأ السفير حيدر، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية على انتخابها نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى، بما يعكس التقدير الكبير لها، ولألبانيا على دورها وجهودها كعامل استقرار وتوازن فى منطقة غرب البلقان، وانخراطها بشكل إيجابى ومطرد فى الهياكل والمحافل الدولية. وأبرز السفير، الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية فى الفترة الراهنة وتطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق فى جميع المجالات.

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