الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات تصويت الناخبين بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.





ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم ودون أى معوقات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة أى شكاوى أو مخالفات داخل أو خارج اللجان الفرعية من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات، وتلقت مجموعة من الاستفسارات الخاصة بأماكن الاقتراع وكيفية التصويت والتى تم الرد عليها فى الحال.

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى ثانى أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، على أن يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.