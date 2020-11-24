صور.. رئيس موريشيوس يشيد بالقيادة الحكيمة للسيسى خلال تسلمه أوراق سفيرة مصر

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جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس موريشيوس، بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزا ما قامت به مصر فى إطار دعم ومساندة موريشيوس فى القضايا والموضوعات المختلفة.
كما أعرب رئيس موريشيوس، عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى بلاده فى قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، وصناعة المنسوجات، والسياحة، والصناعات الغذائية والزراعية، مشيرا إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرة المصرية، لا سيما فى مجال الزراعة والاستزراع السمكى، علاوة على ذلك، حرص الرئيس الموريشى على الإشادة بالدورات التدريبية التى تلقتها الكوادر الموريشية فى مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت السفيرة علياء برهان، عن تطلعها إلى تعزيز أطر التعاون بين البلدين وتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية.
وأبرزت السفيرة، ترحيب مجتمع الأعمال المصرى ببحث فرص الاستثمار فى موريشيوس وإقامة مشروعات مشتركة فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين.
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