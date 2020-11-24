مدبولى: تكليف من الرئيس بزيادة فصول الحضانات

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على زيادة فصول الحضانات، لتوفير هذه الخدمة للأسر التى تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك اتجاهاً لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذلك استغلال عدد من الفصول فى الدور الأرضى ببعض المدارس، التى يتوافر بها فصول تسمح بذلك، لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بهذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال؛ بهدف العمل على سد العجز فى هذه الفصول على مستوى الجمهورية.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة اتفاق الوزيرين على آلية تطبيق هذه المقترحات، وكذلك تكلفة تصنيع هذه الفصول المتنقلة، والطاقة التصنيعية للجهة المُصنعة، سواء كانت وزارة الإنتاج الحربى، أو الهيئة العربية للتصنيع، وذلك من أجل الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع، الذى سيُسهم فى توفير الخدمة التعليمية والتربوية لمن يحتاجها، وكذا المساهمة فى سد العجز بهذه الفئة التعليمية.
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