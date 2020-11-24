الطائفة الإنجيلية تنفى ما تردد بشأن دعوى فصل الكنيسة الأسقفية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الطائفة الإنجيلية بمصر، بيانا اليوم الثلاثاء، بشأن ما تم نشره من معلومات غير دقيقة، حول قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامة من سامى فوزى شحاتة ويسوع صليب، والتى طالبا فيها بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، يوم الثلاثاء الماضى لجلسة 12 يناير المقبل.





وقال يوسف طلعت المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية، إن الجلسة المعنية فى الخبر، كانت السبت 21 نوفمبر الماضى، وليس اليوم الثلاثاء، وقد تم تأجيلها ليوم 2 يناير 2021 وليس 12 يناير 2021، وأن أصل موضوع الدعوى ليس فصل الكنيسة عن الطائفة الإنجيلية، وإنما طلب اعتماد بطاقات قسوس الكنيسة الأسقفية". ودعت الطائفة الإنجيلية، وسائل الإعلام إلى عدم نشر أى أخبار مغلوطة من شأنها الترويج لمعلومات ليست صادقة. يذكر أنه قد تم صدور العديد من الأحكام القضائية فى هذا الشأن، والتى محصلتها عبارة عن حكمين باتين ونهائيين من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإدارى صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة.

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