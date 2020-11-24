صور.. وزير الإنتاج الحربى عن معرض Cairo ICT: فرصة لعقد شراكات دولية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأثنى الوزير على التنظيم المشرف للمعرض، وأعرب عن سعادته بمشاركة وزارة الإنتاج الحربى بجناح خاص بالمعرض لعرض مشروعات التحول الرقمى والتكنولوجيا الصناعية التى تقوم بها الوزارة، من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى عدد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض وناقش مع العديد منها التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، فى ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمى، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الوزير أن مشاركة الوزارة فى هذا المعرض توفر الفرص لتبادل الرؤى والأفكار مع الشركات المشاركة وعقد شراكات جديدة، فى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربى وسياستها القائمة على ضرورة التعاون مع مختلف الشركات العالمية لتعميق الصناعة والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستحدثة لديهم فى التصنيع المدنى والحربى.

كما شارك وزير الدولة للإنتاج الحربى بكلمة خلال جلسة بعنوان "الحلول الذكية المستدامة للمدن والشركات"، بالمؤتمر القائم على هامش المعرض، ركز خلالها على استعراض دور وزارة الإنتاج الحربى فى المساهمة فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية فى مصر، بالتعاون مع عدة وزارات من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية كإحدى اللجان التابعة للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، وحيث تقود الوزارة جهود التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بحضور الدكتور أحمد عبد النظير رئيس مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة.