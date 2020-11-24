شعراوي: ليس هناك تفكير في تلقي طلبات جديدة لتقنين الأراضي  

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.

وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.

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