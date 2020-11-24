تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية فى محافظة دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وحفاظاً على سلامة الطلاب.
وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ استعداد كافة الأجهزة بالمحافظة لمجابهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بكافة المناطق، لافتة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.
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