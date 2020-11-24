أخبار الطقس.. أمطار وانخفاض الحرارة وعدم استقرار من غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة

نشر دوت الخليج خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس بدءا من الغد وحتى يوم الجمعة، وإعلان المركز القومى للبحوث التوصل لـ 4 لقاحات مضادة لكورونا.



وفيما يلى موجز أخبار مصر..



السيسي يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصرووجه الرئيس السيسى بضغط الجدول التنفيذى للمشروع الذى يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التى تعتنى بصحة المواطنين، وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما فى مصر، وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، فضلًا عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يساهم فى امتلاك القدرة فى هذا المجال الحيوى، الذى له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين،







القومى للبحوث يعلن التوصل لـ4لقاحات مضادة لكورونا و4مواد مستخلصة من الطبيعةأعلن الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث آخر المستجدات لفريق العمل البحثى المكلف بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 )، موضحا أنه منذ بداية الجائحة والإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين فى ديسمبر 2019، تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور محمد أحمد على - أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، وعكف هذا الفريق على أبحاثه لإنتاج فاکسين مضاد الفيروس كورونا المستجد. القومى للبحوث يعلن التوصل لـ4لقاحات مضادة لكورونا و4مواد مستخلصة من الطبيعةأعلن الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث آخر المستجدات لفريق العمل البحثى المكلف بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 )، موضحا أنه منذ بداية الجائحة والإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين فى ديسمبر 2019، تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور محمد أحمد على - أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، وعكف هذا الفريق على أبحاثه لإنتاج فاکسين مضاد الفيروس كورونا المستجد.



موجة تقلبات جديدة بالطقس.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا وحتى الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى لمدة 3 أيام.. وانخفاض درجات الحرارة يزيد الإحساس بالبرودةمن المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. موجة تقلبات جديدة بالطقس.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا وحتى الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى لمدة 3 أيام.. وانخفاض درجات الحرارة يزيد الإحساس بالبرودةمن المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



الرئيس السيسى يستجيب لحالة "عزيزة" ويوجه بعلاجها.. السيدة تعانى من مرض داء الفيل ووصول وزنها لـ300 كيلو.. وشقيقها: "السيسى نصير الغلابة".. وصحة المنوفية تعلن وصولها لمستشفى سرس الليان لبدء العلاج.. صوروجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج السيدة "عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.







السيدة عزيزة بعد استجابة السيسي بعلاجها: فرحتى متتقدرش وربنا يحفظ لنا الرئيس (فيديو)حرص "دوت الخليج" على لقاء "السيدة عزيزة"، التى استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدء علاجها من السمنة المفرطة و"داء الفيل"، التى تعانى منها حيث وصل وزنها إلى ما يزيد على 300 كيلو جرام.







طوابير المصريين أمام اللجان تزين العرس الديمقراطى.. إقبال كبير بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالمرحلة الأولى.. كبار السن وذوى الإعاقة والسيدات يتصدرون المشهد.. والتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكماماتواصل المصريون المشاركة في العرس الديمقراطي بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، لإبداء رأيهم والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان، وحرصا على المشاركة في اختيار من يعبر عن إرادتهم ويحمل همومهم ومشكلاتهم تحت قبة البرلمان، لتكون كلمة الشعب هي الحاسمة في اختيار نوابه من خلال الصناديق.







القصة الكاملة للمصريين السبعة المختفين في إيطاليا.. سلطات روما تجاهلت مطالب القنصلية المصرية.. دوائر الأمن الإيطالية مرفوعة من الخدمة.. وتقرير إيطالي: أول حالة اختفاء تعود لعام 2008اختفاء غامق، ومصير مجهول.. بهذه العبارة يمكن إيجاز مصير 7 مصريين داخل إيطاليا، بدأت قصة أولهم منذ عام 2008، لتتوالي الوقائع وتمتد دون أن تحرك السلطات الإيطالية ساكنا.







ردود أفعال متواصلة على مبادرة"البرلمان والناس".. أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعتبرونها تحمل تصوراً كبيراً للمستقبل.. ويؤكدون: سنكون أول المشاركين.. وأيمن أبو العلا: تربط النائب بالاهالىردود أفعال واسعة متواصلة على مبادرة االبرلمان والناس"، والتي أطلقتها لتكون أكبر وأجرأ منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان من كافة المحافظات والأحزاب السياسية والمستقلين.



تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات فى 6 محافظات بسبب الطقس السيئ غدا.. محافظو الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط يصدرون القرارات حرصا على سلامة الطلاب.. ويوجهون بانعقاد دائم لغرف العمليات لرصد الأمطار

أصدر عدد من المحافظين، قرارات بتعطيل الدارسة بمدارس بعض المحافظات غدا الأربعاء بسبب سوء الطقس المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة، حيث قرر الدكتور أيمن مختار محافظ، الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجارى للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.







أولى خطوات إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات.. توقيع اتفاق تأسيس الشركة المنفذة للمشروع بشراكة بين النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى.. تنفيذ المشروع على مساحة 300 ألف متر شرق بورسعيدشهد اليوم أولى خطوات الدولة الفعلية لإنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات بكافة أنواعها، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نير) المنفذة والمالكة لأسهم المشروع.







22.5 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى لمصر منذ تولى السيسى الرئاسة.. ارتفاع تاريخى لتحويلات المصريين بالخارج إلى 28 مليار دولار خلال عام.. والدولار يتراجع أمام الجنيه ويفقد 41 قرشًا منذ بداية العام

على مدار نحو 6 سنوات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.



بكاء ياسمين الخيام أمام مدفن والدها الشيخ الحصرى فى ذكرى رحيله الـ 40.. فيديو وصورحرصت ياسمين الخيام ابنة الشيخ الراحل محمود خليل الحصرى، وشقيقتها إيمان الحصرى وعدد من أفراد أسرة وأحفاد الشيخ الراحل محمود خليل الحصرى ومحبيه على الحضور لمدفنه اليوم فى الذكرى الـ 40 لرحيله.



روسيا تعلن فاعلية لقاح سبوتنيك بنسبة 95%.. والجرعة تكلف 10 دولاراتقالت روسيا إن لقاح فيروس كورونا لديه فاعلية تزيد عن 95% وفقًا لبيانات أولية جديدة، مما يمنحها معدل نجاح مماثل للقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا، كما زعمت الدولة أنها تتمتع بفاعلية أكبر من لقاح أوكسفورد.



ريما دودين.. أول إمراة من أصول فلسطينية فى البيت الأبيض.. اختارها جو بايدن ضمن فريقه الرئاسى الجديد.. تعود أصولها لمدينة الخليل.. تخرجت عام 2002 من جامعة كاليفورنيا.. وجدها وزير أردنى سابق.. الذكاء أبرز صفاتها

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، "ريما دودين" وهي أمريكية من أصول فلسطينية وأردنية كمدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، ضمن فريقه الرئاسى الجديد، وهي من أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، وكانت عملت كمساعدة ومستشارة للسيناتور الديمقراطي ديك دوربين، من ولاية إلينوي، كما عملت سابقا مديرة أبحاث ومساعدة للسيناتور الديمقراطي في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، وفقا لموقع روسيا اليوم.



كلوب يعلن مشاركة محمد صلاح أمام أتالانتا فى دورى الأبطال

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزى، ان النجم المصرى محمد صلاح سيعود لصفوف الريدز، في مواجهة أتالانتا الإيطالى، بمباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المحدد لها العاشرة مساء، غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد.



وكيل أعمال : لن يتابع نهائى أفريقيا من الاستاد احتراماً لبيراميدزكشف حازم الحديدى وكيل أعمال أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى السابق، وبيراميدز حالياً، عن موقف الجوكر من متابعة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل، وقال الحديدى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم: ولا أعتقد أن أحمد فتحى سيتابع مباراة نهائى أفريقيا من الاستاد لأنه الآن على زمة بيراميدز، والشناوى زي الفل وبيتمرن مع الفريق بشكل طبيعى، واللاعب محافظ على نفسه.