نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى أماكن تجمع مياه الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، بالتواجد بالشوارع خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الامطار، وللتاكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

