انت الان تتابع تفاصيل خبر “رسمياً” تعطيل الدراسة غداً في 6 محافظات ومحافظ الإسكندرية للمواطنين “التزموا منازلكم الأمطار غزيرة” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت 6 محافظات حتى الآن تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، وذلك بعد تحذير هية الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية جديدة وحالة من عدم الإستقرار تضرب البلاد بدايةً من الأربعاء، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى تقلبات في حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب أنحاء البلاد.

تعطيل الدراسة غداً في 6 محافظات نظراً لحالة الطقس السيئة

وجاءت قرارات المحافظين بتعليق الدراسة غداً بعدما منح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلطة تعليق الدراسة للمحافظين، وأصبح لكل محافظ في محافظته تقدير ذلك على حسب الظروف على أرض الواقع، وذلك للتخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيزرة بالمحافظات حال سقوطها، للتمكن من التعامل مع مياه الأمطار.

وجاءت المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة غداً الأربعاء نتيجة حالة الطقس كما يلي:

أولاً| محافظة البحيرة

قرر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة وقف الدراسة غداً في جميع المحافظة الحكومية والخاصة عام وأزهري للطلاب والمعلمين.

ثانياً| محافظة الإسكندرية

قرر محافظ الإسكندرية تعليق الدراسة غداً نتيجة حالة الطقس وناشد المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة.

ثالثاً| محافظة كفر الشيخ

حيث قرر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين وقف الدراسة غداً بجميع أنحاء المحافظة.

رابعاً| محافظة مطروح

حيث قرر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وقف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والحضانات، ومنح جميع الموظفات اللاتي لهن أطفال في سن الحضانة إجازة.

خامساً| محافظة الدقهلية

حيق أصدر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار قراراً بعطيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية.

سادساً| محافظة دمياط

حيث قررت محافظة دمياط الدكتورة منال عوض وقف الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة.

وهذا بيان من هيئة الأرصاد الجوية بماكن وقوة الأمطار بدايةً من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر الجاري.