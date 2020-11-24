انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والجامعات في عدد من المحافظات ومنح العاملين بمديريات الخدمات إجازة رسمية بهذه المحافظة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للسادة المحافظين بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في موجة جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والذي سوف تتعرض له أغلب محافظات الجمهورية خلال ال72 ساعة المقبلة، حيث أنه وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة ورعدية على عدد كبير من محافظات الجمهورية تكون متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى، وتحسباً لتلك الموجه الجديدة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فقد أتخذ عدد من المحافظين قراراً بتعطيل الدراسة يوم غداً الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 خوفاً على حياة الطلاب، وسوف نتناول في السطور التالية المحافظات التي سوف تتعطل فيها الدراسة غداً بسبب موجة الطقس السيئ.

المحافظات التي سوف تتعطل بها الدراسة يوم غداً بسبب موجة الطقس السيئ:-

أصدر عدد من المحافظين قراراً بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات خلال الغد بسبب موجة الطقس السيئ، وذلك تنفيذاً لقرار التفويض الممنوح لهم من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتفويض السادة المحافظين في اتخاذ القرار الخاص بتعطيل الدراسة بمحافظاتهم بناء على التحذيرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

ومن المحافظات التي سوف تتعطل بها الدراسة غداً في المدارس والجامعات هي:-

1- محافظة الإسكندرية، حيث أصدر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قراراً بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء سواء في المدارس والجامعات وكذلك منح العاملين في مديريات الخدمات إجازة رسمية بسبب موجة الطقس السيئ الذي سوف تتعرض له المحافظة.

2- محافظة البحيرة ، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قراراً بتعطيل الدراسة في كافة انحاء المحافظة سواء مدارس حكومية وخاصة وأزهر للطلاب والمعلمين بسبب موجة الطقس السيئ.

3- محافظة مطروح، أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتعطيل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية وأيضاً في جامعة مطروح وكذلك منح الموظفات الذين لديهن أولاد في سن الحضانة إجازة رسمية يوم غدا الأربعاء,

4- محافظة كفر الشيخ، قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعطيل الدراسة يوم غداً في المدارس بنطاق المحافظة حكومية وخاصة ومعاهد أزهرية وأيضاً بجامعة كفر الشيخ حرصاً على سلامة الطلاب.

5- محافظة دمياط، قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعطيل الدراسة غداً الأربعاء في بجميع المدارس في نطاق المحافظة.

6- محافظة الدقهلية، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعطيل الدراسة بجميع مدارس محافظة الدقهلية بسبب ما سوف تتعرض له المحافظة من طقس سيئ خلال يوم غداً الأربعاء 25 نوفمبر 2020.