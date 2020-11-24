أحمد العوضي يعلق على إنفصاله من ياسمين عبد العزيز

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

سخر العوضي من تلك الأنباء المتداولة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قام بمشاركة كلام على إحدى الصفحات تقول إنه انفصل عن ياسمين عبد العزيز، وعلق ضاحكا: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".

يستعد الثنائي لخوض ثاني عمل يجمع بينهما والذي يتم تحضيره لموسم رمضان 2021، ليكون فريدًا من نوعه لرومانسيته الخاصة.

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الجدير بالذكر، أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيس بوك" بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

