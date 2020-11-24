بعد تأجيل الدراسة بـ 5 محافظات.. إلغاء حفل تكريم علماء جامعة القاهرة غدًا

أعلنت جامعة القاهرة تأجيل حفل تكريم علمائها المدرجين بقائمة جامعة ستنافورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم، والذي كان من المقرر أن ينعقد غدًا الأربعاء، 25 نوفمبر الجاري.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن سبب الإلغاء يأتي بهدف إعادة تنظيم الحفل مرة اخرى بما يليق مع مكانة العلماء.

يذكر أن محافظوا محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية، قرروا تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، 25 نوفمبر، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، المتوقعة حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

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