أسيوط تواصل المنافسة على المقاعد المتبقية بجولة الإعادة

احتشد مواطنو أسيوط، أمام مقار اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدرت السيدات المشهد بالعديد من اللجان لليوم الثاني، حرصًا منهن علي الإدلاء بأصواتهن لترجيح كفة من يمثلهن ويعبر عن طموحاتهن بمجلس النواب 2020، في رسالة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم وعدم التخلي عن حقوقهن الدستورية. ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل وحتي موعد غلق اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الأولى من الجولة الثانية منها بالأمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.



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