عاجل.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزارء التعليم والصحة لمتابعة انتشار كورونا

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اجتماع الأن للرئيس عبدالتفاح السيسي مع رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التعليم والتعليم العالي والصحة، وذلك بشان موقف انتشار فيروس كورونا، واللواء مجدي أمين.

يذكر أن محافظوا محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية، قرروا تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، 25 نوفمبر، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، المتوقعة حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

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