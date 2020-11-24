السيسي: الوعي هو اللقاح الحقيقي ضد كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إن اللقاح الحقيقي لفيروس كورونا هو الوعي، أي وعي المواطنين، قائلا: قبل م نقول لقاح حتى انتو بحرصكم تقدروا تتعاملوا لتجنب الإصابة".

وأضاف السيسي خلال اجتماع منذ قليل برئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء التعليم العالي والصحة: مينفعش إحنا منحترمش الإجراءات، ولا التباعد.