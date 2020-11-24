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السيسي: الوعي هو اللقاح الحقيقي ضد كورونا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إن اللقاح الحقيقي لفيروس كورونا هو الوعي، أي وعي المواطنين، قائلا: قبل م نقول لقاح حتى انتو بحرصكم تقدروا تتعاملوا لتجنب الإصابة".

وأضاف السيسي خلال اجتماع منذ قليل برئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزراء التعليم العالي والصحة: مينفعش إحنا منحترمش الإجراءات، ولا التباعد.

يذكر أن محافظوا محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية، قرروا تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، 25 نوفمبر، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، المتوقعة حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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