هنادي مهنا تخوض أول تجربة غنائية لها

تخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة جديدة في عالم الغناء، حيث تستعد لطرح أول أغانيها والتي تحمل اسم "أول كلام".

كشفت هنادى عن طرح الأغنية التي ستنطلق الليلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت هنادي صورة لها بفستان الزفاف لتعلن عن الأغنية التي سبق وقدمتها في حفل الزفاف، منذ أيام قليلة.

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احيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والفنان حكيم، وبوسي وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وزوجته.

