صور..محافظ الفيوم يطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مركزى أبشواى ويوسف الصديق، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عمليات التصويت، ورافق المحافظ نائبه الدكتور محمد عماد.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن جولة المحافظ شملت لجان مجمع معاهد سنرو الأزهرى، ولجان معهد أبوجنشو الأزهرى بنين بمركز أبشواى، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أن المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما اطمأن على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بجميع أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظا على سلامة الجميع.

وكشف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم خلال جولته على اللجان الانتخابية، رصد 3 مقاهى تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرارات الحكومة، إحداها بجوار مستشفى أبشواى المركزى، والأخرى بطريق موقف إبشواى الجديد، والثالثة بمدخل قرية الشواشنة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إبشواى باتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المقاهى المخالفة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بجميع لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فى حالة طوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشددا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى.

كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.