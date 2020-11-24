صور..محافظ الفيوم يطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بانتخابات النواب

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وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن جولة المحافظ شملت لجان مجمع معاهد سنرو الأزهرى، ولجان معهد أبوجنشو الأزهرى بنين بمركز أبشواى، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أن المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما اطمأن على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بجميع أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظا على سلامة الجميع.
وكشف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم خلال جولته على اللجان الانتخابية، رصد 3 مقاهى تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرارات الحكومة، إحداها بجوار مستشفى أبشواى المركزى، والأخرى بطريق موقف إبشواى الجديد، والثالثة بمدخل قرية الشواشنة، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إبشواى باتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المقاهى المخالفة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بجميع لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فى حالة طوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشددا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى.
كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.
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