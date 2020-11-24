صور .. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تعرض 11 محافظة لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار شديدة الغزارة حتى يوم الجمعة المقبل.

ونشرت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وأصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

وقرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة، غدا، وهى "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطرى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى".

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.