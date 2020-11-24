عاجل | فيديو.. السيسى: مسار تعامل مصر مع كورونا محل دراسة من الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمه له للشعب المصرى بشأن مواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن الدولة منذ بدء جائحة كورونا تعاملت بشكل متوازن وهادئ ولم تنقل الفزع والخوف من الوباء الصعب، مضيفًا: "المسار كان محل تقدير ودراسة من قبل الدول".

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.