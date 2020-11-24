بسبب الأمطار.. تخفيف ضغوط مياه الشرب بمعظم أحياء الإسكندرية لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن الشركة، منذ قليل، أن تخفيف ضغوط المياه بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار، ما يتطلب مساعدة الجهات المعنية فى التخلص من الأمطار.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.
وقرر المحافظ، منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة، غدا، وهى "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطرى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى".
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