جدة - نرمين السيد - أصدر محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قرارا بتعيين المهندس محمد محمد صلاح الدين نائبا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وذلك خلفا للدكتور المهندس حسن أحمد عبد المجيد والذى وافته المنية يوم الأحد 15 نوفمبر الجارى.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس محمد محمد صلاح الدين قد شغل منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة من: 4/8/2020 حتى 15/11/2020، كما شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعدا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين المهندس محمد صلاح نائبا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.