صور .. الإسكندرية تضع خطة جديدة للتعامل مع مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - عقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلى شركتى الصرف الصحى والمياه ورؤساء الأحياء والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، لاستعراض خطة العمل الجديدة، للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار خلال الشتاء.





يأتى الاجتماع بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة تراكم مياه الأمطار، التى تتعرض لها الإسكندرية خلال النوات الممطرة.

حضر الاجتماع كل من أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبى المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، والعقيد أ ح تامر محمد، المستشار العسكرى للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة، تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار.

ولفت إلى أن الإسكندرية بها حاليا 73 نقطة ساخنة تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء التى تضاعفت فيه كمية المياه بشكل كبير عن السنوات السابقة.

وقال الشريف، إن تخصيص 300 مليون جنيه يأتى كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية ، إلا أنه يجب وضع خطة عمل واضحة بين كافه الجهات خلال النوات القادمة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين شركة الصرف الصحى والأحياء والاستعانة بمعدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية لتنسيق العمل الذى يساعد على تجاوز النوات المقبلة التى تؤكد توقعات الأرصاد أنها ستكون أضعاف النوات السابقة.

ووجه المحافظ بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التضامن الاجتماعى وكافة الجهات لدعم المناطق المتضررة فى الحال.

وتشمل الخطة تمركز 10 سيارات و5 بدالات بغرب، و10 سيارات وبدالة واحدة بالعجمى، و7 سيارات و4 بدالات بالعامرية أول، و4 سيارات بالعامرية ثانى وسيارتان ببرج العرب.