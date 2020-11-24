مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض بعض المشروعات الجارى العمل عليها حالياً.





واستعرض المهندس يحيى زكى، مشروع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، والذى يقام بشرق بورسعيد لصناعة مستلزمات وعربات السكك الحديدية، لتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، والذى يعد ضمن اعتماد الهيئة لسياسة المجمعات الصناعية المتكاملة، وهو أول مشروع بهذا النظام يقام داخل المنطقة ضمن الخطة الخمسية 2020/2025.

كما استعرض زكى الموقف التنفيذى لمشروعات أخرى تمثل قيمة مضافة للمنطقة، منها بعض مشروعات البتروكيماويات والتى تخصص منتجاتها للتصدير، حيث إن الهيئة تعتمد حالياً على أن تكون المنطقة الصناعية بالعين السخنة منصة ومركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات.

كما تعمل الهيئة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لبعض المشروعات الأخرى فى شرق بورسعيد، والتى تتضمن إقامة محطة الصب الجاف للحبوب والغلال والانتهاء من تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة وكذلك المناطق اللوجستية لعمليات القيمة المضافة.

وناقش رئيس الوزراء مع المهندس يحيى زكى، آليات تنفيذ أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة خاصة فى قطاعات صناعية وبحرية، فضلاً عن وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، بجانب العمل على تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستى ومحورى ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

كما تم استعراض محاور تطوير نظام العمل بالموانئ، لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية، فضلا عن توفير بنية تحتية تكنولوجية للموانئ التابعة للمنطقة، بما يسمح بإمكانية تتبع عمليات التداول والشحن بكل سهولة ودقة، بجانب استخدام أجهزة استشعار إلكترونية للبيئة البحرية.