السيسى: تعاملنا مع أزمة كورونا منذ البداية شكل متوازن.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إنه تم التعامل مع أزمة كورونا منذ البداية شكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول.

وأكد الرئيس السيسى أن الوباء ما زال مستمنر وحرصنا لا يجب أن يستمر، ولا بد من مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.