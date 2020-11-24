نتمنى تجهيزه قريبا.. مايا مرسي تشهد وضع حجر أساس مستشفى بهية بـ زايد

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وضع حجر الاساس وإطلاق مشروع مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان فرع الشيخ زايد.

جاء ذلك بحضور مهندس تامر شوقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ، واللواء مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، وهشام سليمان منتج سينمائي، والإعلامية إيمان رياض، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمقاولات.

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بأسمى معاني الشكر والتقدير الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي استجابته لسيدات مصر واطلاقه وتبنيه مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، كما اشادت بالدور الذي قامت به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي قامت بتنفيذ المبادرة حتي تم الوصول الي ما يقرب من 9 ملايين سيدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم في وسط عائلة بهية مشيرة الى ان فرع مستشفي بهية الجديد بالشيخ زايد خطوة جديدة ناجحه ومضيئة فى مسيرة بهية ، لافتة الى ان ما يتم في بهية دليل علي الخير الحقيقي الموجود في قلوب المصريين ، مضيفه اننا جميعا كأفراد و مؤسسات و مجتمع مدني ندعم ونساند مستشفى بهية ومحاربات بهية الجميلات ، مؤكدة انها تعتبر نفسها حفيدة من حفيدات بهية.

وتوجهت بخالص الشكر لعائلة بهية وكل من ساند ودعم مستشفي بهية، مشيرة الي اننا نتطلع لتحقيق المزيد في المستقبل القريب.

وأعربت الدكتوره مايا مرسي عن حلمها في تخفيض الفتره المتوقعة للانتهاء من بناء فرع مستشفى بهيه في مدينة الشيخ زايد من ثلاث سنوات الي عامين مؤكدة انها ستسعى لتحقيق هذا الحلم، مشيرة الى اننا استطعنا حتي الان ان نجمع ثمن ٢٧٪؜ من غرف المستشفي من تبرعات الافراد والمجتمع المدني ونتمني ان نصل الي ٣٥٪؜ من عدد غرف المستشفي مع نهاية هذا العام وإلى ٧٠ ٪ ؜في شهر ٦ القادم، و؜ مع نهايه العام القادم نكون قد وصلنا الي ١٠٠٪؜ من عدد الغرف .

وأعربت عن حلمها الكبير ان تكون في محافظات مصر عيادات صغيرة لبهية للكشف علي السيدات وتوصيلهن الي فروع المستشفي في الهرم والشيخ زايد بعد انتهائها ، بحيث تكون بهية في كل محافظة.

ومن جانبه أكد المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية أن بر أولاد الحاجة بهية وهبي مستمر طالما كان الخير مستمرا وأن طموح كل العاملين فى بهية هو تطويرها بصورة مستمرة موجهًا شكره وتقديره لاستمرارية شركاء بهية فى الدعم حتى قرار إنشاء بهية الشيخ زايد والتى ستستقبل أضعاف الاعداد التي تستوعبها بهية فرع الهرم وخص بالذكر مجموعة حسن علام التي قامت بعمل خصم علي جميع تكاليف الانشاءات الخاصة ببهية الشيخ زايد.

ومن جانبها قالت ليلي سالم عضو مجلس اداره مستشفي بهية وحفيدة بهية أن دعم إنشاءات بهية زايد يؤكد إنجاز الوعد لكل شعب مصر فى افتتاح بهية زايد بعد أقل من 3 سنوات من الآن ، قائلة "نحن نتشرف بخدمة محاربات سرطان الثدى والسيدة المصرية خاصة لانها دائما تضحى بحياتها من أجل أسرتها" مضيفه أن سمعة مستشفى بهية فى مصر تجعل المسؤولية دائما على عاتقنا تجاه كل محاربة ولذلك نبذل قصارى جهدنا لإتمام مشروع مستشفى بهية فرع الشيخ زايد.

وأوضحت "سالم" ان بناء بهية الشيخ زايد يعتبر حلما لكل فرد فى مؤسسة بهية للقضاء على قوائم الاتتظار متمنية تحقيق ذلك الحلم بدعم كل داعمي وسفراء وشركاء بهية، وأكدت أن مسطح المشروع سيكون أكبر بثلاثة اضعاف من بهية الهرم تقريبًا ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تستقبل "زايد" أول سيدة بالتحديد بعد أقل من ثلاث سنوات من الآن، وأكدت على أن أهداف إنشاء بهية زايد تتمركز حول "زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى استقبال500 الف سيدة فى السنة حتى يتم القضاء نهائيا على قوائم الإنتظار ، وتوفير كل مراحل العلاج حتى إتمام العملية تحت سقف واحد داخل بهية، بالإضافة إلى بناء مركز أبحاث عالمى وأكاديمية لتدريب الأطباء والتمريض، وإتاحة السياحة العلاجية التى ستساهم فى وجود استدامة مادية لبهية لمساعدة كل سيدة فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق ان مستشفي بهية هي مؤسسة ملهمه للجميع ، داعيا الشباب الي ان يكون حلمهم كبيرا ويسعون الي تحقيقه، مشيرا الي ان مستشفي بهية بدأت بحلم واصبحت الان حقيقة واستطاعت ان تصل الي ما وصلت اليه في فترة وجيزة، ومتوقع تحقيق المزيد في المستقبل القريب.

وأكد ان كل من يتعرف علي بهية يتمني ان يكون جزءا من هذه الاسره الكبيره وهذا الصرح العظيم .

كما قال المهندس حسن علام إن المجموعة شرفت بانضمامها الي "عيلة بهية" تلك المجموعة التي عمرها 84 سنة ويعمل بها 35 الف شخص وعلى عاتقهم مسؤولية المساندة والدعم بشكل مستمر لحين بناء حلم بهية بالشيخ زايد.